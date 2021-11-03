Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekti Açıklaması

KARS (AA) - Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Türkiye'de, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Lazoğlu, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ ve doku naklinin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirtti.

Tedavileri sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastaların sayılarının giderek arttığını ifade eden Lazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hastaların bir kısmı uygun organ ve doku bulunamadığı için yaşamlarını kaybetmekte, bir kısmı ise tedavi olmak amacı ile yurt dışına giderek organ ve doku nakli olmaya çalışmaktadır. Yurt dışı tedavileri, ülkemize trilyonlarca liralık maliyet getirmektedir. Türkiye'de, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar, uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kısa süre içinde kaybetmektedir."

Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri (TDİS) verilerini paylaşan Lazoğlu, "Verilere göre 2019'da 10 bin 719, 2020'de ise Kovid-19 nedeniyle 5 bin 503 organ ve doku nakli olduğu görülmüştür. 2021'in ilk on ayında organ ve doku nakli sayısının 6 bin 70 olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde doku ve organ bağışı bekleyen hasta sayısı 292 bin 260 olup bunların 7166'sı kalp, 473'ü akciğer, 229 bin 881'i böbrek, 20 bin 563'ü karaciğer, 2809'u pankreas, 18'i ince barsak, 31 bin 350'si de kornea nakli beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Lazoğlu, Kars'ta 145 diyaliz hastasının bulunduğunu ve bir yıl içerisinde 6 diyaliz hastasına böbrek nakli yapıldığını belirterek, 2004'ten itibaren kentte 688 organ bağışı yapıldığını aktardı.

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