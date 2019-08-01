Kars İl Özel İdaresi kenti şantiyeye çevirdi

Kars İl Özel İdaresi kente genelinde birçok nokta, yol, menfez, içme suyu, asfalt, köy içi yol yapımı ve sondaj çalışması yürütüyor.

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, 2019 programı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nce Kağızman, Arpaçay, Susuz, Digor, Selim, Sarıkamış, Akyaka ve merkez köylerde çok sayıda çalışma yapıyor.

Ekipler, bir taraftan yol, yaparken diğer taraftan köylülerin su ihtiyacının karşılanması için sondaj vuruyor. İçme suyu şebekesi zarar gören köylerin şebekesi değiştiriliyor. Ekipler köy içlerinde parke taş yol yaparken, grup köyler sıcak asfalta kavuştu.

Kars İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köylerde ise yol genişletme, yama ve asfalt çalışmaları da yapılıyor. Kars'ın tamamında çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kışa kadar yapılan işlerinin çoğunluğunu tamamlamayı planlıyor.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri programda aksama yaşanmaması için hafta sonları dahil olmak üzere mesai mevhumu tanımıyor. - KARS

Kaynak: İHA