Kars İl Müftülüğü Cuma hutbesini değiştirdi

28.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:57

Kars İl Müftülüğü, dün yayımladığı Cuma hutbesini değiştirdi.



Kars İl Müftülüğü, Cuma hutbesini "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" başlığıyla yayımlandı.



İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından Kars İl Müftülüğü, Cuma hutbesini şehitlere ayırdı.



Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçildiğini ve ağır imtihanlar verdiğine dikkat çekilen hutbede, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır" denildi.



Hutbede, "Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA