Kars İl Jandarma eski komutanı Güngör'e 15 yıl hapis cezası verildi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Kars İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör'e 15 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Kars İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör'e 15 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan verilen cezaya ilişkin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından duruşma yeniden Kars'ta görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan Kars İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör'e 15 yıl, Kars İl Jandarma eski Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk'e 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat eski Şube Müdürü Ömer Talay ile Astsubay Murat Aydoğmuş'a 14 yıl 6 ay, Selim İlçe Jandarma eski Komutanı Yüzbaşı Ömer Şener ile Üsteğmen Levent Saka'ya 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. - KARS

Kaynak: İHA