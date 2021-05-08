Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2. Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2. Olağan Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Zafer Yiğit, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaygın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TÜRK-İŞ) Dinçer Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (TİSK) Ayhan Babacan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi (HAK-İŞ) Barış Üstebay ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Şerife Sıddıka Ertaş katıldı.

Valimiz Türker Öksüz'ün konuşmasıyla başlayan toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul gündem maddeleri görüşüldü. İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararların gerçekleştirilme durumları hakkında katılımcılara bilgi verildi

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan Şubat ve Mart aylarına ait Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurul onayına sunuldu. Şubat ve Mart aylarında denetim üyelerince yapılan denetimlere ilişkin üyelerce hazırlanan rapor doğrultusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan Şubat ve Mart aylarına ait Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında Engelli Hibe Projelerine 2021 yılı 2. Dönem için Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 11 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 proje başvurusu yapılmış ve ilgili genelgenin 2'inci maddesinde "Projelerin Değerlendirilmesi" başlığının (c) bendi gereği 6 adet projeden 5 projenin "Uygun", 1 projenin ise eksik evrak nedeniyle "Uygun görülmediği", İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunca değerlendirilmiş olup, Söz konusu projelerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesi kararı alındı.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kağızman Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bünyesinde "Meslek Eğitim Merkezi" açılması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca uygun görülmüş olup, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle başlatılmasına karar verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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