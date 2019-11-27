Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
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Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Kars-Iğdır kara yolu Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - KarsKars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

27.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:42
Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Kars-Iğdır kara yolu

Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - Kars

Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
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