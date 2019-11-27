Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Kars-Iğdır kara yolu Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - KarsKars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
27.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:42
Kars-Iğdır kara yolu
Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları - Kars
Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı