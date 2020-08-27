Kars'ı sinekler bastı, esnaf seferber oldu Kars'ı sinekler bastı, esnaf seferber olduKARS'ı bir anda sinekler basınca vatandaşlar şaşkına döndü.

Kars'ı sinekler bastı, esnaf seferber oldu

KARS'ı bir anda sinekler basınca vatandaşlar şaşkına döndü. İş yerlerini basan sineklerden kurtulmak isteyen esnaf, çeşitli yollara başvurdu. Kimi esnaf dezenfektanla, kimileri hortumla su tutarak kimileri de uzerlik bitkisi yakarak dumanıyla sineklerden kurtulmaya çalıştı.

Kars'ta akşam karanlığının çökmesiyle birlikte şehrin en kalabalık cadde ve sokaklarındaki iş yerlerinin camlarına konan binlerce sinek herkesi alarma geçirdi. İş yerlerinin içlerine kadar dolan sinekler görenleri şaşkına çevirdi. Işıklı vitrinler, evlerin cam ve balkonları, sokak lambaları ile araçların farlarına konan sinekler iş yerlerindeki eşyaları da kapladı. Sineklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar, camlarını ve iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Dükkanların camlarına dezenfektan sıkan iş yeri sahipleri sineklerden kurtulmak için akla karayı seçti. Baharat satışının yapıldığı bir iş yerinin önünde bölgede yetişen uzerlik bitkisini yakan dükkan sahibi dumanı ile sinekleri kovmaya çalıştı.

Sineklerin ışık olan yüzeylere konduktan kısa bir süre sonra öldükleri gözlendi.

Kaynak: DHA