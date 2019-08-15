Kars Hassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndü

15.08.2019 09:45

Hassas alan olarak ilan edilen Çıldır Gölü çevresi çöplüğe döndü

Cumhurbaşkanı kararıyla 'hassas alan' olarak ilan edilen Çıldır Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü. Kars'ın Arpaçay sınırında bulunan göl çevresindeki yaşanan kirlilik tepki çekiyor. Bayram sebebiyle tatilcilerin serinlemek için akın ettiği gölün etrafında çevre temizliği yapan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Temmuz ayında Resmi Gazete'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası Doğal Sit Alanı, Çıldır ve Lavaş gölleri 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Denizden yüksekliği 1965 metre olan ve 123 kilometre kare yüzölçümüyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü çevresi yaz aylarıyla birlikte adeta çöplüğe döndü. Özellikle Kars'ın Arpaçay İlçesi tarafındaki Kütük Ev çevresinde oluşan çöp yığınları vatandaşları tepkisini çekiyor. Çöp konteynerlerin tıka-basa dolu olduğu göl çevresinde temizlik yapan vatandaşlar, görüntünün hassas alan ilan edilen Çıldır Gölü'ne yakışmadığını bildirdi. Poşet tarlasına dönen göl çevresinde kendi imkanlarıyla temizlik yapanlar, yetkililerden bir an evvel bölgenin temizlemesini istedi.

Bu arada bayram tatili sebebiyle Çıldır Gölü tatilcilerin akınına uğradı. Piknik yapan vatandaşlar, öğle sıcaklarında sahile inerek gölde serinlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA