Kars Harakani Havalimanında deprem tatbikatı yapıldı

Kars Harakani Havalimanında 2021 Afet Eğitim Yılı ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat düzenlendi.

Kars Harakani Havalimanında 2021 Afet Eğitim Yılı ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Havalimanı İtfaiyesi ekipleri tarafından havalimanı ve Türk Hava Yollar (THY) personeline eğitim verildi.

Eğitim, deprem tatbikatıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan