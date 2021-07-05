Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor

Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden Kars'ta gün batımı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden Kars'ta gün batımı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Her mevsim doğası, tarihi, kültürüyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakan kentte, özellikle yaz aylarında gün batımı güzel görüntülere sahne oluyor.

Gün batımı sırasında kızıla bürünen bulutların oluşturduğu manzaralar, fotoğraf tutkunları için adeta doğal bir stüdyo haline geliyor.

Merkeze bağlı Ölçülü köyündeki ağıllardan çıkan atların tepe ve kayalıkların arasından geçmesiyle oluşan silüetler, fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği görüntüler arasında bulunuyor.

Amatör fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine, bu zamanlarda gün batımı fotoğrafı çekmenin çok iyi olduğunu ifade etti.

Silüet fotoğrafları çekmeyi sevdiğini ve atların yoğun olarak bulunduğu Ölçülü köyünün bu tarz fotoğraflar için uygun bir yer olduğunu belirten Dolapçı, "Kars her mevsim ayrı güzel ama bana soracak olursanız gün batımı, denizi olan bir ilde olduğu kadar burada da güzel oluyor. Havada bulut varsa güneş kızıllığı da onlara yansımışsa birbirinden güzel kareler çıkarıyoruz. Atların olduğu bu ağıllara sık sık gelip onları fotoğraflamaya çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Herkesi gelip burada fotoğraf çekmeye davet ediyorum." dedi.

Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor
Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor
Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor
Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor
Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars fotoğraf tutkunları için gün batımında etkileyici karelere sahne oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 20:48:29. #1.13#

title