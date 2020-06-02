KARS Fiyatta anlaşamadığı alıcıyı, satacağı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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KARS Fiyatta anlaşamadığı alıcıyı, satacağı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Fiyatta anlaşamadığı alıcıyı, satacağı av tüfeğiyle vurarak öldürdüKARS'ta, E.K. (58) evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

02.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:54

Fiyatta anlaşamadığı alıcıyı, satacağı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

KARS'ta, E.K. (58) evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Araştırma yapan polis, E.K.'nin av tüfeği almak için T.K. ile görüştüğünü, ancak ikilinin fiyat konusunda anlaşamadığını, bunun üzerine çıkan tartışmada T.K.'nin E.K.'yi av tüfeği ile vurduğunu tespit etti. Gözaltına alınan T.K., sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Olay, 31 Mayıs günü merkez Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., mahalleli tarafından evinde kanlar içinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde E.K.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede tüfekle vurulduğu belirlenen E.K.'nin kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. ÖLDÜRÜP, PARASINI GASBETMİŞ

Yapılan çalışmada E.K.'nin tüfek almak için T.K. ile görüştüğü tespit edildi. T.K'nin dedesinden kalma, tek kırma olarak tabir edilen av tüfeğini E.K.'ye satmak istediği ancak ikilinin fiyat konusunda anlaşamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine tartışma sırasında T.K.'nin, E,K,'yi av tüfeğiyle vurduğu ve cep telefonu ile parasını gasbederek kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, adresi tespit edilen T.K.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. T.K.'nin olayda kullandığı silahı Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde oturan amcası E.K.'ye (60) verdiğini tespit eden polisler, yaptıkları aramada tek kırma av tüfeğini de buldu. Gözaltına alınan T.K.'nin, sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

KARS Fiyatta anlaşamadığı alıcıyı, satacağı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kaynak: DHA

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