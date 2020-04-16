KARS Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı
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Recep Tayyip Erdoğan, Arpaçay, Kars, Güncel

KARS Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı

Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışıİSTANBUL'dan geldiği Kars'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde karantinaya alınan Hilal Gürer (75), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir inek bağışladı.

16.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:50
KARS Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı

Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı

İSTANBUL'dan geldiği Kars'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde karantinaya alınan Hilal Gürer (75), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir inek bağışladı.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Hilal Gürer, 3 ay önce İstanbul'da yaşayan kardeşlerini ziyarete gitti Koronavirüs salgını sonrası bir süre kaldığı İstanbul'dan 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasaklanmasından önce Tomarlı köyüne dönen Hilal nine, evinde karantinaya alındı. İhtiyaçları aile bireyleri tarafından odanın kapısı ve penceden verilen Hilal nine, canı sıkıldığında da pencereden dışarıyı izliyor. Evinde 14 günlük karantine süresi dolmasına rağmen görevli sağlık ekibi tarafından 10 gün daha uzatılan Hilal nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasına destek kararı aldı. 5 çocuk, 10 torun sahibi olan Hilal Gürer, "Allah devletimize zeval vermesin, mani keder vermesin. Devletimiz bizim arkamızda bizde devletimizin arkasındayız. Bende devletimize bir inek bağışladım" dedi. 15 gündür devam eden karantina süresinin uzatıldığını belirten Hilal nine, "Dışarı çıkmıyorum yasak olduğu için. Canım sıkılıyor ama bende böyle camdan bakıyorum. İstanbul'a gezmektense burada içeride kalmak daha güzel. Evde yalnız olmaktan canım sıkılıyor ama mecbur oturacağız" diye konuştu.

Hilal ninenin oğlu Yücer Gürer, "Annem, İstanbul'a seyahat için gitmişti. Geldi ve şu anda 65 yaş üzeri olduğu için evde karantinaya aldık. Gereken ihtiyaçlarını biz buradan karşılıyoruz. Annem aynı zamanda 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bir adet inek bağışladı" dedi.

KARS Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı

Kaynak: DHA

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