Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
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Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü

07.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:14

Kars'ta, gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta, gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Vatandaşlar sabah beyaz örtüyle uyanırken araçlar ise karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını fırçayla temizledi. Beyaza bürünen kentte tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına hasret kaldıklarını ifade ederek, "Uzun zamandır beklediğimiz bir bereketti, beyaz örtü Kars'a geldi. Kars'ın tarihi yapılarını beyaz örtüyle görmek çok güzel. Kars'a kar yakışıyor, araçlar kar altında kaldı, fırçayla temizleyip yola koyulduk." dedi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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