Kars Eşeğe Sopa ile İşkence Yapan Çoban Jandarma Tarafından Yakalandı Hd

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatırken iki eşeğin başına bez geçirip elindeki kalın sopa ile defalarca vuran V.Ç. jandanma tarafından yakalandı. Bin 250 lira idari para cezası uygulanan çoban serbest bırakıldı.

Arpaçay yaylasında büyükbaş hayvan otlatan çoban V.Ç, yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki kalın sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurmaya başladı. Eşek aldığı her darbede yere düşerken kahkaharla gülüp, her kalkışında bir kez daha vurdu. Onun işkence anının cep telefonu ile görüntüleyen arkadaşı videoyu sosyal medyada paylaştı. Bir anda büyük tepki çeken görüntüler üzerine Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başladı. Jandarma kısa sürede V.Ç'yi yakaladı ve gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan V.Ç'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri taraından, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplam bin 250 lira idari para cezası uygulandı.