Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı (3) - Haberler
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Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı (3)

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Kars- Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde kar nedeniyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan yabancı uyruklu Gomar Niyazoma, Emre Özsimek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı (3)

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı (3)

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı (3)

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

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