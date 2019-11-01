Kars, Erzurum ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon

01.11.2019 15:35

KARS Emniyet Müdürlüğü'nce 'PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek' amacıyla 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars merkez, Kağızman, Digor ve Susuz ilçeleri ile Erzurum ve İstanbul'da tespit edilen adreslere bu sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 1 ruhsatsız tabanca ile buna ait 12 fişek, 2 şarjör, 2 kurusu sıkı tabanca ile bunlara ait 14 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile bunlara ait 36 fişek ele geçirildi. Ayrıca, haklarında toplatma kararı bulanan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop, dijital materyal ile bir muhtara ait ruhsatlı tabanca bulundu.

Kaynak: DHA

- Kars