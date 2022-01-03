Kars, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava ile kar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Kars, Erzurum ve Ağrı kentleri kar ile yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da hafta sonu 2 gün aralıklarla etkili olan kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar sonrası soğuk havanın etkisini artırdığı ilde bazı vatandaşlar araçlarını, üzerine battaniye örterek korumaya çalıştı.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Belediye ekipleri karla kaplanan cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kepçe ve greyderlerle temizlenen karlar kamyonlara yüklenerek şehrin dışına çıkarılıyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle araçların ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kars

Kars'ta dün başlayan kar aralıklarla devam etti.

Soğuk havanın da yaşamı olumsuz etkilediği kentte bir çok sulak alan donarken yaban havyaları da yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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