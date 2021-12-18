Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi - Haberler
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Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Kars- Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi.

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

 Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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