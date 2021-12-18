Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü - Haberler
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Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Iğdır- Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars- Erzurum karayolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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