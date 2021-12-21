Kars-Erzurum kara yolunda devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü serbest bırakıldı
Kars-Erzurum kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan yolcu otobüsünün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ERZURUM (AA) - Kars- Erzurum kara yolunda 4 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan yolcu otobüsünün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait Bülent Y. idaresindeki 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsünün önceki gün Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet savcılığına sevk edilen Bülent Y, buradaki ifadesi sonrası gönderildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada, otobüsteki Emre Özşimşek (22), Kadir Kurt (16), Azerbaycan uyruklu Gomar Niyazoma (19) ve Fazile İsmayılova (60) hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri