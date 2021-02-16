Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars, Erzincan ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars, Erzincan ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Yollarda ilerlemekte güçlük yaşayanlar arabalarının üzerinde biriken karları kütlelerini temizledi.

Vatandaşlardan Nazlı Açelya, uzun süredir Sarıkamış'a kar yağmadığını belirterek, "Beklenen kar yağışı başladı, inşallah daha çok yağar, çünkü Sarıkamış'a çok yakışıyor." dedi.

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde beklemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Göle ilçe merkezinin yanı sıra kentin yüksek kesimleri başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci