Kars Emniyeti'nden "Sosyal Mühendislik" uyarısı

KARS (İHA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dijital dünyada en çok karşılaşılan saldırılardan birisi olan "Sosyal Mühendislik" konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağdur olmamaları için kişisel verilerini kesinlikle paylaşmamalarını istedi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dijital dünyada en çok karşılaşılan saldırı türlerinden birisi olan "Sosyal Mühendislik", kişisel verilerin ikna veya aldatma yoluyla ele geçirildiği tehlikeli ve sıklıkla kullanılan bir yöntem" olduğuna dikkat çekildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Mühendislik Saldırısı Mağduru olmamak için güvenlik ipuçlarını da paylaştı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda vatandaşların dikkatleri şu ipuçlarına çekildi:

Kişisel bilgilerinizi isteyen mesajlara veya e-postalara cevap vermeyin. Gelen e-postalara şüpheyle yaklaşık dikkatlice inceleyin. E-postayı gönderen kişi tanıdığınız gibi görünsede gönderen kişiden teyit etmeden ekleri ve bağlantıları açmayın. Resmi kurumlar yardım ya da destek sağlamak amacıyla sizden kişisel bilgilerinizi istemez. Bu türden talep ve teklifleri reddedin. Anti-virüs yazılımı, güvenlik duvarı, e-posta filtreleri kurun ve bunları güncel tutun. İşletim sistemlerinize otomatik güncelleme talimatı verin." - KARS

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