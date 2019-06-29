Kars Emniyeti'nden 'bahis' operasyonu

Kars'ta polis, 'bahis' oynattığını tespit ettiği bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TCK 228 "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve 7258 SKM "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" suçu kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde adres bilgileri belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.Y. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmiş ve suç unsurları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden M.Y. serbest bırakılırken, A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA