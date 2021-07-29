Kars Emniyeti Müdürlüğü'nden açıklama

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaparak, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaparak, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden bazı sosyal medya hesaplarında "Kars Emniyeti aşı olmayan personele baskı yapıyor" şeklinde yapılan paylaşımlara istinaden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalarda Korona virüs salgınına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarının yanında en etkili çarenin aşı olduğu belirtilmektedir. Kars Emniyet Müdürlüğü personelimizin de kendi sağlığı aileleri ve mesai arkadaşlarının ve kolluk hizmeti yaptığı vatandaşlarımızın sağlıklarının ön planda tutmaları, tüm dünyada etkisini gösteren özellikle delta varyantına karşı önlemlerini almaları Sağlık Bakanlığımızın çağrıları doğrultusunda aşılarını olmaları yönünde birim amirlerimizce gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan 2021 tarihinden bugüne kadar personelimizin aşılama işlemleri devam etmektedir. Belirtilen tarihten bugüne kadar aşı olmayan personelimiz hakkında bir idari işlem yapılmadığı gibi ilişik kesme, yer değişikliği, personel emrine alma gibi idari işlemlerde söz konusu değildir." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı