Kars Emniyet Müdürü Sağdıç esnafla buluştu
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Kars Emniyet Müdürü Sağdıç esnafla buluştu

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç esnafla buluştu
18.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:55

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı günden itibaren vatandaş odaklı çalışmalarını yürüten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, esnaf buluştu. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Sağdıç, asayiş ve trafik konularında esnafı dinledi. Çözün noktalarında fikir alış-verişinde bulundu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti. Vatandaşlar Sağdıç'a, istek ve beklentilerini anlattı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nail Savran ile İbrahim Ethem Öztürk'de hazır bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

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