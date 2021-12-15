Kars Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kars Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KARS (AA) - Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sağdıç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafına oy veren Sağdıç, haber de Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karelerini seçti.

Sağdıç, fotoğrafları çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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