Kars Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan'a özel kısa film

Kars Emniyet Müdürlüğünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film sosyal medyada beğeni topladı.

Kars Emniyet Müdürlüğünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film sosyal medyada beğeni topladı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan filmde, bir annenin sık sık "Seni polise veririm" diye tehdit ettiği ve güvenlik güçlerinden korkan bir çocuğun hikayesi konu alındı.

Şehirde annesini kaybettikten sonra polise gitmekten korkan ve çaresiz bir duruma düşen çocuğun metruk binaların bulunduğu bir alanda güvenlik güçlerince bulunmasının anlatıldığı filmde, "Çocuklarımıza korku polisleri yaratmayın, muhtaç olduğu an, güvenli bir elin kendisine uzanacağını bilmeliler" mesajı verildi.

Filmin sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik