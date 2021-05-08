Kars Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı!

Kars İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları aldatıcı linklere karşı uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları aldatıcı linklere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan 'Anneler Günü' öncesinde vatandaşları, "İnternette karşınıza çıkan aldatıcı linklere dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Anneler Günü" ya da benzer isimler altında oluşturulan sahte site ve uygulamalar, zararlı yazılım yükleme amaçlıdır. Bu tür içeriklere itibar etmeyin ve başkalarıyla paylaşmayın" denildi.

Vatandaşları uyaran polis, bu tür sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı