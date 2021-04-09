Son dakika... Kars Emniyet Müdürlüğü bir polis ile annesinin hikayesini konu alan video klip hazırladı

Son dakika haber... Kars İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla hazırlanan ve bir polis ile annesinin hikayesini konu alan video klip, beğeni topladı.