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Kars eksi 18'i gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kars eksi 18'i gördü

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18'e düşerken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine kilim örttü.

KARS (İHA) - Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18'e düşerken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine kilim örttü.

Kars'ta son günlerde etkili olan güneşli ve sıcak hava yeniden yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Termometrelerin eksi 18'i gösterdiği kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı. Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Havalar soğuk, 18-20 derece soğukta mücadelemizi veriyoruz. Ekmek davası. 18-20 derece soğuk hissedilmez mi?" dediler.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)

Kars eksi 18'i gördü

Kars eksi 18'i gördü

Kars eksi 18'i gördü

Kars eksi 18'i gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kars, Güncel, Haberler

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