Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu.

KARS (İHA) - Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 12'ye düştüğü Kars'ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, "Gece hava çok soğuktu Kars'ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi" dedi.

Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title