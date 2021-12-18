Kars Ehlibeyt Derneği'nden Vali Türker Öksüz'e ziyaret

KARS (İHA) - Kars Ehlibeyt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette; dernek Başkanı Seyyid Ali Ekber Işık, derneğinin faaliyetleri hakkında Vali Öksüz'e bilgi vererek, özellikle bu sıkıntılı günlerde Kars Ehlibeyt Derneği'nin ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarak, derneğin imkanları ölçüsünde ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını belirtti.

Işık, toplumun, özellikle gençlerin eğitimi için kültürel faaliyetlerin ara vermeden devam ettiğini, ayrıca Aşura Günü yürüyüşüne verdikleri destekten dolayı Vali Öksüz'e teşekkür etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksöz de yapılan faaliyetlerin özellikte bu dönemde çok değerli olduğunu dile getirerek Ehlibeyt Derneği'nin bu faaliyetlerinin memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Seyyid Ali Ekber Işık'ın, ziyaret anısına Vali Öksüz'e el işlemeli vazo hediye etmesinin ardından ziyaret sona erdi. - KARS

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