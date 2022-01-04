Kars Ehlibeyt Derneği'nden panel düzenlendi

KARS (İHA) - Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ev sahipliğinde, Kafkas Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve El-Mustafa Üniversitesi'nce ortaklaşa panel düzenlendi.

Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan "İslam Peygamberi ve Ehl-i Beyti'nin İnsanlığa Katkısı" adlı panel yoğun ilgi gördü.

Kurum-kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı panelde Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ötüken Senger, Iğdır Üniversitesi Caferilik Araştırma Merkezi Müdürü Alaattin Yanardağ, Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Seyyid Ali Ekber Işık tarafından Peygamber (sas) ve Ehli Beyti'nin akademik, sosyolojik ve dini eğitim metotlarını içeren birbirinden güzel manevi içerikli konuşmalar yapıldı.

Program sonunda katılımcılara Kars Ehlibeyt Derneği adına Mir Kasım Erdem tarafından kitap hediye edildi. - KARS