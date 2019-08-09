KARS DURAKLI MUHTARI, DURMAK BİLMİYOR

09.08.2019 15:08

Kars'ın Akyaka İlçesine bağlı Duraklı köyünün çiçeği burnunda muhtarı Şahin Demirkaya, 5 yılda yapacaklarını 4 aya sığdırarak bölgenin en tanınmış muhtarı oldu. 'Örnek muhtar, örnek köy olma' hedefiyle yola çıkan Demirkaya, köyünün ihtiyaçlarını kısa sürede giderdi. Demirkaya'nın en büyük destekçisi ise azaları, köy halkı ve özellikle de gençler.

Kars'a 45 kilometre uzaklıktaki Duraklı köyüne 31 Mart mahalli idareler seçimlerini kazanarak muhtar olan Şahin Demirkaya, işe hızlı başladı. Seçim öncesi yaptığı vaatlerinin tamamına yakınını 4 aylık sürede tamamlayarak köyünü daha yaşanabilir bir hale çevirdi.

Seçimi kazandırdan sanra azalarıyla birlikte kolları sıvayan Şahin Demirkaya, başta gençler olmak üzere çalışabilecek durumdaki tüm köylüleri de yanına alarak hizmetlere başladı. Şahin Demirkaya, ilk önce köylülerle birlikte ortak bir karar alarak köylerinin ağaçlandırılması, bahçe duvarlarının yapılması ve kireçlenmesi, dar sokakların genişletilmesi üzerinde durdu. Tüm bunların planları yapılırken bir yandan da köy yaylasından gelen içme suyunun elektrik borcu nedeniyle aylardır su verilememesi sorunu çözmek için kolları sıvadı. Aylardır traktörlerle su taşımak zorunda kalan köylüleri rahata kavuşturmak istediğini belirterek borcun ödenmesini sağladı ve köyü yeniden temiz ve sağlıklı suya kavuşturdu.

Duraklı köyünden iş insanı Muharrem Yıldız'ın ve köylülerin desteği ile sokak kenarlarındaki evlerin bahçe duvarlarının yapılmasına başlandı. Bu iş sürerken bir yandan da yol kenarlarına ağaç dikimi gerçekleştirdi. Gençlerin ve muhtar Demirkaya'nın hummalı çalışmasıyla köy içinden geçen tüm yol kenarlarına çam fidanları dikilerek çitlerle korumaya alındı. Köy okulunun bahçesindeki voleybol sahasının düzenlenmesi, kamelya yapımı, yıllardır kullanılmayan futbol sayasının yenilenmesi, dere kenarlarının düzenlenmesi gibi işler de hızlıca yürütüldü.

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek'in de destekleriyle temin edilen parkelerin köye döşenmesine de geçtiğimiz günlerde başlandı. Köylüler ana arterlerin bayrama yetişmesi için parke yapımlarına el atarak işçilere yardım ettiler. Parke çalışmaları sürerken muhtar Şahin Demirkaya çok amaçlı köy evi yapımı projesini de tamamladı. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan çok amaçlı köy evinin de önümüzdeki yaz sezonunda tamamlanması hedefleniyor.

Muhtar Şahin Demirkaya, hedefinin köyünü Türkiye'de örnek köy yapmak olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde gönüllü öğretmenler tarafından köy çocuklarına İngilizce kursu açacaklarını kaydeden Muhtar Demirkaya, Çalışınca oluyor. Bizler çalışıyoruz ve başarıyoruz. Hedefimizde köyümüz ve köyümüze hizmet var. Bizler de kendi köyümüze hizmet yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu diye konuştu.

Köylüler her fırsatta Demirkaya'dan memnun olduklarını dile getirerek, Köyümüze 5 yılda yapmasını beklediklerimizin çoğunu bu kısa sürede yaptı. Kendisi hiç yerinde durmuyor. Sürekli çalışıyor ve hizmet ediyor. Köyümüze daha neler yapacağının planlarını kuruyor. Bizler çok memnunuz dediler.

Kaynak: DHA