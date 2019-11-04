Kars donuyor

04.11.2019 09:35

Soğukların etkili olduğu Kars'ta, vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye düştüğü kentte çok sayıda araç soğuktan donarak çalışmadı.

Kars'a kış bu sene erken geldi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığın 10 derece birden düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi de erken başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 20 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Kars'a kışın yakıştığını belirten vatandaşlar, "Vallahi memleketimize kış geldi. Artık her taraf buz tutmaya başladı. Soğuklar düştü. Bizde mecburen sabah erken kalk, arabalarla uğraş, hayat geçiyor artık" dedi.

Kars'a alıştığını ifade eden Onur Koç, "6 yıldır buradayız, yine içimizi üşüten bir soğuğumuz var. Zor ama insan alışıyor. Bir süreden sonra da sevmeye başlıyor" diye konuştu.

Kışı beklediklerine dikkat çeken vatandaşlar, "Uzun zamandır Kars'ımız için kışı bekliyorduk. Kış Kars'a daha çok yakışıyor. Sevinçliyiz. Tabi ki zorluk yaşıyoruz, ama böyle daha mutluyuz. Soğuk şuan eksi 5 derece, daha kışın başlangıcı Kars için" şeklinde konuştu.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Özellikle soğuk havanın geceleri etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarının birkaç defa çalıştırarak donmasını önlüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 15, gündüz ise eksi 9 derece olarak ölçüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA