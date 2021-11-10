KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan Kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. 2286 metre rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Digor ve çevresinde öğleden sonra başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Digor karayolu üzerindeki Hanlar Geçidi'nde etkili oldu. Zemini karla kaplanan karayolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışı sebebiyle bölgedeki Borluk köyü beyaza büründü.