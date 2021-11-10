KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan Kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. 2286 metre rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Digor ve çevresinde öğleden sonra başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Digor karayolu üzerindeki Hanlar Geçidi'nde etkili oldu. Zemini karla kaplanan karayolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışı sebebiyle bölgedeki Borluk köyü beyaza büründü.

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARS-DİGOR YOLUNDAKİ 2286 RAKIMLI HANLAR GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

 ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title