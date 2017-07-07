Kars Digor'u Dolu Vurdu

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle arazi beyaza büründü. Yağmur ve dolunun ardından oluşan gökkuşağı da ortama renk kattı.



Son günlerde kuraklıkla mücadele eden Digor'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Tabelaların havada uçuştuğu ilçede ağaçlar bile kökünden sallandı. İlçe tamamen tozla kaplanırken vatandaşlar ev ve işyerlerine sığındı. Rüzgarın ardından aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Kara bulutların dağların üstüne çökmesiyle birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin sıfıra kadar indiği Digor- Kars karayolunda bazı sürücüler araçlarının yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.



Arazi kıştan kalma görüntüyü andırırken Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, kuraklığın ardından dolunun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hafi de arazde incelemelerde bulundu. Sel sularının yaşandığı bölgede biçilen bazı ot yığınlarının sele kapıldığını gören Hagi, çiftçinin perişan olduğunu ifade etti.