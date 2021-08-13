Kars Digor Derinöz-Sorkunlu Grup Köy Yolu Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapım İşi
Kars Digor Derinöz-Sorkunlu Grup Köy Yolu Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARSİHALE TARİHİ - YERİ : 23. 08. 2021 Pazartesi günü - Saat 11.
Kars Digor Derinöz-Sorkunlu Grup Köy Yolu Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yol Yapım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS
İHALE TARİHİ - YERİ : 23. 08. 2021 Pazartesi günü - Saat 11. 00- Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu
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Kaynak: Habermetre