Kars Cumhuriyet Başsavcısı Aygün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kars Cumhuriyet Başsavcısı Aygün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Aygün, AA'nın
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aygün, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafına oy veren Aygün, haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", sporda ise Gökhan Balcı'nın "El ense" karelerini seçti.

Aygün, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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