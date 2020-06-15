KARS Çocuk şubesinde mutlu son Çocuk şubesinde mutlu sonKARS'ta 6 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İ. Ç., polis tarafından bulanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de annesine teslim edildi.

Çocuk şubesinde mutlu son

KARS'ta 6 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İ. Ç., polis tarafından bulanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de annesine teslim edildi. Oğluna sarılarak ağlayan anne polislere teşekkür etti.

Örnek Mahallesinde yaşayan Meryem-Cemal çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan İ.Ç, 11 Haziran günü sabah kahvaltısını yaparak evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Çalış ailesi çocuklarının bulunması için polise müracaat etti. Çocuk Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada İ.Ç'nin evden kaçtığını belirledi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, İ.Ç.'nin gidebileceği yerleri araştırdı. Çevre il ve ilçelerdeki polis ve jandarma bilgilendirildi. Geceleri inşaatlarda veya parklarda yattığı tespit edilen İ.Ç., Sarıkamış ilçesine gitti. Burada çalışacak bir iş bulamayan İ.Ç., parası bitince cep telefonunu sattı ve Kars'a geri döndü. Digor otobüs durakları mevkinde gezen İ.Ç polis tarafından yakalanarak çocuk şubeye getirildi.

Burada görevliler tarafından uyarılan ve ailesini üzmemesi istenen İ.Ç., çocuk şubeye getirilen annesi ile sarılarak hasret giderdi. Oğluna sıkıca sarılıp ağlayan anne polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA