KARS Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti
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KARS Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti

Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçtiMARATON yüzücüsü Emre Deliveli, 13 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü'nü baştan sona yüzerek geçti.

30.08.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:01

Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti

MARATON yüzücüsü Emre Deliveli, 13 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü'nü baştan sona yüzerek geçti. Ardahan'dan başlayıp Kars Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde tamamlayan Deliveli, saatte bir durup sıvı gıda alarak 6 saat 45 dakika kulaç attı. Deliveli'nin amacı ise kuruma tehlikesi altındaki sulak alanlara dikkat çekmek.

Daha önce de Manş Denizi, Ağrı'daki Balık Gölü ve Kars'taki Aygır Gölü'nü yüzerek geçen Emre Deliveli, Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için bu defa da Çıldır Gölü'nü kulaç atarak geçti. Yaklaşık 13,4 kilometre mesafeyi 5 saatte bitirmeyi planlayan Deliveli, havanın rüzgarlı olmasından kaynaklı dalgalar nedeniyle 6 saat 45 dakikada tamamlayabildi. Deliveli, 'Su 18 derece sıcaktı. Ortada bayağı bir rüzgar çıktı. Aynı zamanda da akıntı vardı o yüzden de 4.5-5 saatte bitirmeyi planlamıştım ama 6 saat 45 dakika sürdü. Ama genelde rahattı ve akıntının dışında başka bir sıkıntı yoktu. Bu kadar çok akıntı olması hızımı düşürdü diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde yüzmeyi özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramına denk getiren Deliveli, 'Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yüzmemi bugüne bırakmamın sebebi de Zafer Bayramına denk getirmekti. Onun içinde çok mutluyum. Şehitlerimiz için kulaç atmak çok güzel bir duygu. Bu özel günde bu yürüyüşü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi.

Çıldır Gölü'nü diğer göllerden ayıran önemli özelliklerinin olduğuna da değinen Deliveli, 'Oldukça yüksek bir göl, ben de zaten yeni yeni bu yüksekliğe alıştım. Onun dışında büyük bir göl. Çok de temiz bir göl şeklinde konuştu.

Yüzüşünün en önemli özelliğinin sulak alanların kurumasına dikkat çekmek olduğunu da kaydeden Deliveli, 'Bilindiği gibi Kars'ta Kuyucuk Gölü var. O da geçen sene kurumuştu. Kuzey Doğa Derneği'nin büyük emekleri oldu. İnşallah Kuyucuk Gölü de bir iki seneye normal hale döner dedi.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da Emre Deliveli yüzerken kendisinin de kuş gözlemi yaptığını söyledi. Hem Ardahan hem Kars kuşlarını saydıklarını ve bu süre içinde 10 türden 755 tür kuş gördüğünü belirtti. Özellikle sazlığı seven kuşların burada çok olduğunun en çok da Sakarmeke saydıklarını sözlerine ekledi. Çoban, şunları söyledi

'Bu çalışma çok önemli bir farkındalık çalışmasıdır. En önemli olan Kuyucuk Gölü'ne dikkat çekmekti. Kuyucuk Gölü geçen yıldan beri kurtarma çalışması içinde. En önemli çalışmayı da Kars Valiliği yapmakta. Bu çalışmalarla Kuyucuk Gölü bu sene su tuttu. En son yaptığımız sayımda 23 türden 700'ün üzerinde kuş saydık. Bu sayı ilkbaharda biraz daha artacak. Ana sorunlar ortadan kalktıkça kuyucuk kendine gelecek o bir zamanlar gördüğümüz kuş sayısı da 40 binleri bulacaktır.

KARS Çıldır Gölü'nü 30 Ağustos'ta baştan sona yüzerek geçti

Kaynak: DHA

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