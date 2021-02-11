Kars Çayı'ndaki buzlar çözülünce ördekler ve kuşlar rahat nefes aldı

Kars'ta hava sıcaklığının yükselmesiyle üzerindeki buzlar çözülen Kars Çayı, ördekler ve kuşların uğrak yeri oldu.

Kars'ta hava sıcaklığının yükselmesiyle üzerindeki buzlar çözülen Kars Çayı, ördekler ve kuşların uğrak yeri oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, günün ağarmasıyla artan sıcaklığın çaydaki ve sulak alanlardaki buzları eritmesi, bu alanlarda yiyecek arayan ördekler başta olmak üzere çeşitli kuşlar ile hayvanlara adeta rahat nefes aldırdı.

Soğuk hava yüzünden daha önce yüzeyi tamamen donduğu için yabani hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştıran çaya buzlar çözülünce çok sayıda ördek ve kuşun geldiği gözlendi.

Gündüz hava sıcaklığının artmasıyla şehirdeki bazı tarım arazilerindeki kar ve buzlar da eridi.

Sarıkamış ilçesinde de cadde ve sokaklarda oluşan buz tabakaları belediye ekiplerince iş makineleriyle temizlenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik