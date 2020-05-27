Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı Oksijensiz kalan balıkların derin sulara gitme mücadelesi Kars Barajı'nın kapakları kapatılınca baraj önünde kalan tatlı su kefalleri bazı bölgelerde mahsur kaldı.

Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı

Oksijensiz kalan balıkların derin sulara gitme mücadelesi

KARS - Kars Barajı'nın kapakları kapatılınca baraj önünde kalan tatlı su kefalleri bazı bölgelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan tatlı su kefallerinin derin sulara gitme mücadele ise kameralara yansıdı.

Kars Barajı'nda su tutulması için yetililer tarafından baraj kapatıldı. Baraj kapakları kapatılınca Çamçavuş Köyü önünden başlayan ve Atçılar Köyü önünen geçen yaklaşık 15 kilometrelerin Kars Çayı güzergahında tatlı su kefalleri mahsur kaldı. Küçük göletlerde mahsur kalan balıklar, derin sulara gitmek için çıkış yolu aradı. Balıkların küçük göletlerde mahsur kalması ise İHA ekibi tarafından görüntülendi.

"Doğal akvaryumda balıkların yüzmesini izlediler"

Kars Çayı'nda oluşan küçük göletlerde yüzen balıkların çocuğu martılara yem olurken, bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte akvaryumda balık izlerler gibi balıkların sürüler halinde yüzmesi izledi.

"Balıkları tutmak için mücadele verdiler"

Bazı vatandaşlar ise Kars Çayı'nda oluşan küçücük göletlerde sıkışan balıkları tutmak için suya girdi. Ağlarla suya giren vatandaşlar balıkları tutmak için yoğun mücadele verdi. Vatandaşların balıklarla sınavı an be an kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA