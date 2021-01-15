Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi

15.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:57
Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi.

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'da yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

Çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.

Buzun üzerinde bir süre balık avlamaya çalışıp dinlenen su samurları, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Emre Taşdemir Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars Çayı'nda su samurları buzlar arasında avlanmaya çalışırken görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:57:36. #1.15#
title