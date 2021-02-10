Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu
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Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

10.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:14
Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

Kış koşullarından dolayı donan Kars Çayı üzerinde çocukların oynadığı curling, Dünya Curling Federasyonunun (WCF) dikkatini çekti.

Kış koşullarından dolayı donan Kars Çayı üzerinde çocukların oynadığı curling, Dünya Curling Federasyonunun (WCF) dikkatini çekti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, Kars'ın Yolboyu Köyü'nde donan Kars Çayı üzerinde oynanan curlingin WCF tarafından haber yapıldığı belirtildi.

Türkiye Curling Federasyonunun bölgeye milli sporcularla gitmesine de haberde yer verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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