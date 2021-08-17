Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı
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Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı Korkan yavru köpek gazeteciyi ısırdı kaçtı Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtarıldı.

Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı

Korkan yavru köpek gazeteciyi ısırdı kaçtı

KARS - Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtarıldı. Çok korktuğu hareketlerinden belli olan yavru köpek kendisini kurtaran gazeteciyi ısırarak kaçtı.

Kars Kalesinin arka bölümünde Kars Çayı kenarında mahsur kalan yavru köpek bölgeden geçen gazetecilerin çabaları sonrası bulunduğu yerden alınarak doğaya bırakıldı. AFAD ekiplerinin kurtarma operasyonlarını aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çalışmada gazeteciler örnek bir davranış sergiledi.

Bir yandan görevlerini yerine getirmeye çalışan gazeteciler diğer yandan da yavru köpeği Kars Çayı'nın kenarından sağ salim kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 4 metrelik yükseklikten aşağıya inen gazeteci Adem Alp yavru köpeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarırken, kendisine yardım eden meslektaşı ise yavru köpeği arkadaşından alarak yukarı çıkardı.

Köylerden köpeklerin getirilerek uzak bölgelere aç susuz bırakıldığını ifade eden gazeteci Adem Alp, "Köylerden yavru hayvanları, yavru köpekleri getirip Kars Çayı'nın çıkmaz bölgelerinde bırakıyorlar. veya Kars Çayı'na atıyorlar. Görmüş olduğunuz yavru köpeğimiz açlıktan bitkin bir Kars Çayı, Albay Lake dediğimiz bölgede çayına atılmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvar, ihata duvarı var, çıkamadığı için günlerdir mahsur kalmıştı" dedi.

"Biz kurtaralım, onlar ısırmaya devam etsin"

Gazeteci Adem Alp, "Aşağıdan yavru köpeğimizi kurtardık, ancak olan sizin kolunuza oldu. Yavru köpek son darbeyi korktuğu için size vurdu. Kolunuzdan ısırdı. Biz kurtaralım, onlar ısırmaya devam etsin" diye konuştu.

"Korkan yavru köpek gazeteciyi ısırdı"

Günlerce Kars Çayı kenarında mahur kalan ve korkan yavru köpek kendisini yukarı çıkararak kurtaran gazeteciyi kolundan ısırdı. Gazetecinin güvenli bir şekilde bıraktığı yavru köpek koşarak bölgeden uzaklaştı. Yavru köpeğin gazeteciyi ısırması kameralara yansıdı.

KRS-

Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı
Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı
Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı
Kars Çayı'nda mahsur kalan yavru köpeği gazeteciler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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