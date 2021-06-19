Kars Çayı Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi'yle temizlenecek
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Kars Çayı Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi'yle temizlenecek

Kars Çayı Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi'yle temizlenecek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Çayı'na akan kanalizasyon şebekesi nedeniyle oluşan kirli su ve kötü koku, Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi'yle arındırılacak.

Kars Çayı'na akan kanalizasyon şebekesi nedeniyle oluşan kirli su ve kötü koku, Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisleri Projesi'yle arındırılacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Kalesi eteklerinden geçen çayda inceleme yaparak, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, Kars Kalesi etrafında ciddi bir restorasyon, yenileme çalışmasının yapıldığını ve ciddi masraflar da yapıldığını söyledi.

Arslan, Atık Su Toplama ve Artıma Tesisleri Projesi'nin 175 milyon liralık bir proje olduğunu belirterek, "Günlük 50 bin metreküp suyu arıtacak önemli bir tesis. 17,5 kilometre şehrin adeta güneyinden başlayıp doğusundan şehri çevreleyecek ve buraya gelecek bir kolektör sistemine sahip." dedi.

Bütün atık suları toplayacak bir kolektör sisteminin kente arıtma olarak hizmet edeceğini ifade eden Arslan, "Gazi Kars, marka kent Kars, dünyanın birçok şehrinden daha fazla tarihi değeri barındırıyor, işte bu tarihi değerinin sadece hemşerilerimize değil, misafirlerimizin de hizmetine sunabilmemiz için çok büyük projeler yürütüyoruz. Bu da onlardan biri inşallah kısa sürede bitirip insanımızı ve misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız bunu özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Kılıç ise geçen yıl Türkiye'de hazırlanan 8 büyük su yatırım projelerinden birinin de Kars'ta olduğuna dikkati çekerek, "Yatırım programına girdi, insanlar haklı olarak şu anda hali hazırdaki durumu görüp değerlendirmeler yaparken ve süreci de bilmedikleri için biz açıklama ihtiyacı duyduk. Çok yakın zamanda bütçesi de konularak yıl sonuna kalmadan ihalesi yapılacak. "175 milyon liralık bu proje şehirdeki bütün atıklar, Kars Çayı'na akıtılan bu kokuyu ve kirliliği, hatta Kars Barajı'na kadar karışacak olan kirliliği ortadan kaldıracak." ifadelerini kullandı.

Şükrü Baysal da DSİ'nin milli bütçeden yapılması için bu görevi üstlendiğini anlatarak, 3 yıl süren proje aşamasının büyük gayretlerle programa alındığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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