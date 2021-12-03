Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars buz kesti.

KARS (İHA) - Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

Soğuk hava Kars Çayı'nı da kısmen dondurdu

KARS - Kars adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eski 12'yi gördüğü kentte gece üzerlerine battaniye, kilim örtülen araçlar sabah donarak çalışmadı. Aşırı soğuktan dolayı Kars Çayı kısmen dondu.

Kars'ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından etkili olan soğuklar araçları olan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar park ettiği araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem almasına rağmen bazı araçlar yine soğuktan donarak çalışmadı.

Kent merkezinde soğuk hava vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan korumaya çalışıyor.

"Kars Çayı kısmen dondu"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu kentte, kentte merkezinden geçen Kars Çayı kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı.

"Araçlar dondu çalışmadı"

Kentte vatandaşların gece üzerlerine battaniye, kilim, branda çekerek soğuktan korumaya çalıştığı araçlardan bazıları dondu çalışmadı. Çalışmayan araçların motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı. Bazı araçlara ise takviye ile çalıştı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title