KARS (İHA) - Kars buz kesti... Araçlar dondu çalışmadı

Soğuk hava Kars Çayı'nı da kısmen dondurdu

KARS - Kars adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eski 12'yi gördüğü kentte gece üzerlerine battaniye, kilim örtülen araçlar sabah donarak çalışmadı. Aşırı soğuktan dolayı Kars Çayı kısmen dondu.

Kars'ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından etkili olan soğuklar araçları olan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar park ettiği araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem almasına rağmen bazı araçlar yine soğuktan donarak çalışmadı.

Kent merkezinde soğuk hava vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan korumaya çalışıyor.

"Kars Çayı kısmen dondu"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu kentte, kentte merkezinden geçen Kars Çayı kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı.

"Araçlar dondu çalışmadı"

Kentte vatandaşların gece üzerlerine battaniye, kilim, branda çekerek soğuktan korumaya çalıştığı araçlardan bazıları dondu çalışmadı. Çalışmayan araçların motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı. Bazı araçlara ise takviye ile çalıştı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.