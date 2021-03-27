Kars beyaza büründü
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Kars beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Kars beyaza büründü Kentte kar yağışı etkili oluyor Kars'ta, Mart ayında kara kış yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Kars beyaza büründü

Kentte kar yağışı etkili oluyor

KARS - Kars'ta, Mart ayında kara kış yaşanıyor. 8 ayı kış olan kent yeniden beyaza büründü. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte kış hüküm sürüyor. Özellikle kent merkezinde yağan kar, vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle birlikte yerler buz tuttu.

Kars'ta kışın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Mart'ın son günlerindeyiz. Kars'ta kış devam ediyor. kış aylarında yağması gerekn kar baharda yağıyor. Şuanda Kars karakışa teslim olmuş durumda, her taraf yeniden beyaza büründü" dediler.

Bahar ayında kışın yaşandığı kentte, beyazlar altında kalan Kars Kalesi ve Harakani Türbesi ve Kümbet Cami ve tarihi mekanlar ise kart postalık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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