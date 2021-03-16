Kars beyaza büründü
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Kars beyaza büründü

16.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:05

Kars beyaza büründüKARS'ta gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kars beyaza büründü

KARS'ta gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Mart ayına kar yağışıyla merhaba diyen Kars'ta yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Gece başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı sebebiyle kent merkezini beyaz örtü kapladı. Yoğun kar sebebiyle park ve bahçelerdeki ağaç dalları eğildi. Karla birlirkte havanın da soğuduğu kent merkezinde vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Sahiplendiği sokak köpeğini gezdiren Deniz Viranyalı, Kars'a karın yakıştığını söyledi. Kar yağışının kentin havasını da temizlediğini söyleyen Viranyalı, kentin doğasını korumak gerektiğini ifade etti. Bu arada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarda eğitime 1 günlük ara verilen Kars'ta hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.

Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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